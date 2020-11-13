На Рівненщині проведено спецоперацію по затриманню двох кримінальних «авторитетів»

Обидва переховувалися від слідства за вчинення тяжких злочинів. Один разом зі своїм спільником викрали та закатували чоловіка до смерті на території Запорізької області, а другий – скоїв розбійний напад на Рівненщині.

На початку жовтня до поліції Запорізької області звернулася жінка та повідомила, що невідома особа вдерлася до квартири та, погрожуючи зброєю, змусила її чоловіка піти з ним. Після чого останній більше додому не повернуся.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження із правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 146 КК України. В ході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів працівники управлінь стратегічних розслідувань та карного розшуку, слідчого управління поліції в Запорізькій області встановили організатора та учасника викрадення, а також всі обставини справи.

Як з’ясувалося, з метою отримання коштів 55-ти річний кримінальний «авторитет» організував викрадення 40-річного чоловіка. Допомагав йому реалізовувати злочинний план 30-річний мешканець Запоріжжя. Останній вдерся до квартири потерпілого та, погрожуючи зброєю, змусив його залишити помешкання. В подальшому фігуранти вивезли чоловіка на берег річки. Після невдалих спроб отримати від родичів кошти за його повернення, упродовж декількох годин били та знущалися з жертви. Від отриманих травм чоловік помер. Аби приховати злочин, зловмисники вивезли тіло загиблого в інше місце — лісопосадку, де ретельно заховали.

Вже за кілька днів після викрадення поліцейським вдалося встановити місце знаходження спільника організатора злочину та провести його затримання. Слідчими поліції фігурантові було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України, а організатору – кримінальному «авторитетові» — за ч. 3 ст. 146 КК України (заочно) та оголошено в розшук.

Другий кримінальний «авторитет», 26-ти років, також перебував у розшуку за розбійний напад. Він та його подільники напали на двох місцевих мешканців, та із застосуванням зброї та фізичної сили, відібрали гроші та особисті речі.

Спільним зусиллями оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області та обласного управління служби безпеки України, слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва прокуратури встановили місце знаходження розшукуваних – база відпочинку на території Сарненського району.

Сьогодні, 13 листопада, правоохоронці провели спецоперацію по затриманню кримінальних «авторитетів», які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вищезазначених злочинів.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у четвер в Сумах поліція затримала кримінального «авторитета», який перебував у розшуку.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України