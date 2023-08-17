Повідомлено про підозру чоловіку, який вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чоловіку, який вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Йому інкриміновано вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого (ч. 2 ст. 149 КК України).
За даними слідства, мешканець Рівненщини, діючи у змові з іншими особами, підшуковував жінок, які перебували у скрутному матеріальному стані.
Потерпілим пропонувалась високооплачувана робота в Ізраїлі з надання сексуальних послуг із заробітною платою у розмірі від 300 доларів США за годину. Частину зароблених грошей необхідно передавати «роботодавцю».
Таким чином підозрюваний завербував мешканку Київської області. В месенджері він надіслав їй електронний квиток на рейсовий автобус сполученням «Київ-Варшава» та надав інструкції щодо її подальшого переміщення до держави Ізраїль.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України, до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУ Нацполіції в Київській області. Встановлюються інші причетні до злочину особи.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.