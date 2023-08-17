За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чоловіку, який вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном. Йому інкриміновано вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого (ч. 2 ст. 149 КК України).

За даними слідства, мешканець Рівненщини, діючи у змові з іншими особами, підшуковував жінок, які перебували у скрутному матеріальному стані.

Потерпілим пропонувалась високооплачувана робота в Ізраїлі з надання сексуальних послуг із заробітною платою у розмірі від 300 доларів США за годину. Частину зароблених грошей необхідно передавати «роботодавцю».

Таким чином підозрюваний завербував мешканку Київської області. В месенджері він надіслав їй електронний квиток на рейсовий автобус сполученням «Київ-Варшава» та надав інструкції щодо її подальшого переміщення до держави Ізраїль.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України, до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУ Нацполіції в Київській області. Встановлюються інші причетні до злочину особи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура