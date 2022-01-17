На Рівненщині затримали чоловіка, який обікрав та ошукав пенсіонерку майже на ₴300 тисяч

Чоловік діяв за схемою «Ваш родич потрапив у ДТП». Однак, отримавши гроші від господині, не зупинився і викрав усе, що знайшов.

Близько 14 години 15 січня у квартирі 86-річної рівнянки пролунав дзвінок. У слухавці жінка почула нібито голос доньки, яка повідомила, що потрапила в ДТП і терміново потрібні гроші на лікування. За кілька хвилин на порозі квартири пенсіонерки з’явився невідомий: представився правоохоронцем і сказав, що прийшов по гроші.

Пенсіонерка віддала йому п’ять тисяч гривень. Утім, поки відволіклась, зловмисник пройшов у іншу кімнату, звідки вкрав ще й срібні сережки її доньки, 7500 доларів США та 80 тисяч гривень.

До дочки пенсіонерка зателефонувала лише тоді, коли відправила «посильного». З’ясувалось, що у неї все добре, тож жінка звернулась до поліції.

Працівники карного розшуку Рівненського районного управління поліції спільно із колегами з управління карного розшуку та інших служб оперативно розшукали зловмисника і затримали його. При собі чоловік мав грошові кошти та цінності, які викрав у рівнянки. Своїми протиправними діями він заподіяв їй шкоду на загальну суму понад 280 тисяч гривень.

Слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У рамках кримінального провадження поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до інших аналогічних злочинів та звертаються до громадян: якщо ви потерпіли від протиправних дій зловмисників за такою ж схемою, зверніться до поліції.

Відділ комунікації поліції Рівненської області