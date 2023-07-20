На Рівненщині чоловік поранив ножем старшого брата

Свою вину 36-річний житель села Радове повністю визнає та щиро розкаюється. Утім, тепер йому може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Події розгорталися іще 13 липня ввечері. Старший брат навідався в гості до молодшого, який проживає із батьками неподалік. Обоє перебували напідпитку та почали з’ясовувати стосунки на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 36-річний розкладним ножем завдав тілесні ушкодження 41-річному в живіт.

Рідні викликали місцевого фельдшера, який і повідомив на спецлінію 102. Утім, від госпіталізації потерпілий відмовлявся, мотивуючи, що травми незначні. Поліцейські на місці події таки переконали його в необхідності надання медичної допомоги.

Як з’ясувалося наступного дня, ножове поранення у черевну порожнину виявилося проникаючим із ушкодженням внутрішніх органів. Після проведеного оперативного втручання поки його стан стабільно тяжкий.

За сукупністю зібраних доказів учора, 19 липня, слідчі відділення №2 (смт Зарічне) Вараського РВП повідомили 36-річному чоловікові про підозру за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області