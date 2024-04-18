На Рівненщині двоє чоловіків напали на прикордонний наряд

Цієї ночі неподалік н.п. Зарічне прикордонному наряду, який під час виконання завдань рухався службовим автомобілем, перегородив дорогу інший транспортний засіб.

Підійшовши до автомобіля, для з’ясування причин блокування дороги, прикордонники виявили двох чоловіків, які перебували в неадекватному стані. Вимогу надати для перевірки документи та провести огляд авта чоловіки проігнорували, почали нецензурно висловлюватися та агресивно поводитися. Без жодних пояснень один з них завдав удару в обличчя прикордоннику.

На місце події наряд викликав співробітників поліції.

Наразі обох правопорушників затримано. За злісну непокору законній вимозі прикордонників на осіб складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.185-10 КУпАП. Також до Нацполіції направлено повідомлення про кримінальні правопорушення за ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та ст. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» КК України.

Прикордонник з травмами звернувся до медичного закладу.

Зауважимо, що будь-які насильницькі дії проти військовослужбовців є не припустимими, тим паче заподіяння шкоди життю і здоров’ю захисників під час виконання ними обов’язків військової служби та вчинення дій згідно з чинним законодавством України.

ДПСУ