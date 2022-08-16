На Рівненщині ОЗГ судитимуть за вимагання та розбій

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області зібрали достатньо доказів та за процесуального погодження із прокуратурою області скерували до суду матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом відносно організатора та чотирьох спільників.

Викрили діяльність злочинної групи, а також отримали докази їхньої причетності до вчинення трьох злочинів оперативники УСР та УКР в Рівненській області спільно зі слідчими поліції області.



Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що четверо жителів обласного центру, переслідуючи корисливий мотив, діяли відповідно до попередньо розробленого та узгодженого плану злочинних дій із чітким розподілом функцій кожного, вимагали у потерпілих виплатити неіснуючі борги, поєднували з погрозами фізичного насильства та застосуванням зброї.

Встановлено, що у фермера зловмисники вимагали 50 000 доларів США, а ще в одного жителя обласного центру – 20 000 доларів США. Крім того, аби змусити чоловіка віддати кошти, пошкодили його автомобіль.

Крім того, фігуранти здійснили розбійний напад у селі Обарів: на двох автомобілях марки «BMW» заблокували рух легковика «Nissan Almera», яким керував 31-річний рівнянин. Один із зловмисників розпилив йому в обличчя сльозогінний газ і заволодів сумкою із 7 500 доларів США, які знаходилися у салоні.

Припинили протиправну діяльність організованої групи у жовтні 2021 року.

У рамках кримінального провадження слідчі слідчого управління за результатами проведеного комплексу процесуальних дій, зокрема під час санкціонованих обшуків за місцями проживань зловмисників, транспортних засобах та інших приміщеннях вилучили речові докази, які мають суттєве значення у справі.

В залежності від участі кожного у скоєних злочинах слідчі повідомили організатору злочинної групи та його спільникам про підозри за ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 355 (примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченим може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області