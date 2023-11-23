На Рівненщині працівника ДСНС засудили за одержання хабаря

Прокурори Рівненської обласної прокуратури в суді довели вину працівника ДСНС в Рівненській області в одержанні ним, як службовою особою неправомірної вигоди, за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України).

Вироком Демидівського районного суду чоловіка засуджено до штрафу в розмірі 68 000 грн, з позбавленням права обіймати посади у Державній службі з надзвичайних ситуацій України впродовж 3 років.

Прокурором доведено, що у лютому 2020 року працівник ДСНС Рівненщини у Радивилові отримав від місцевої підприємиці 300 доларів США неправомірної вигоди. За це він обіцяв не проводити перевірки стану протипожежної безпеки, оскільки могли бути виявлені недоліки, що призвели б до повного або часткового зупинення підприємницької діяльності жінки.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його до апеляційного суду.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури