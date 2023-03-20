На Рівненщині шахрай збирав кошти на лікування матері… померлої 5 років тому

51-річний житель Радивилова ошукав 11 жителів Рівненщини, які проявили співчуття та допомагали коштами на лікування нібито важко хворої матері. Загальна сума завданих збитків становить майже 4500 гривень.

Протиправні дії зловмисника викрили працівники карного розшуку ВП №2 (м. Радивилів) Дубенського РВП. З’ясувалося, що ідея «заробітку» прийшла раніше судимому за майнові злочини на початку цього року. Чоловік розмістив на своїй сторінці в соцмережі оголошення із проханням допомогти у зборі грошових коштів на лікування мами в сумі 55 тисяч гривень.

Небайдужі мешканці області поповнювали картку зловмисника різними сумами, які той витрачав на власні потреби. Втім, уже через місяць йому довелося пояснювати свою незаконну діяльність слідчому, бо виявилося, що його матір померла 5 років тому.

Слідчі відділення №2 Дубенського РВП закінчили досудове розслідування та за погодженням із прокуратурою скерували до суду матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом за частиною 2 статті 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно).

Тепер обвинуваченому може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області