На Рівненщині внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув чоловік

Трагічний випадок стався учора, 25 травня, близько 12:15 на території господарства жителя села Малинськ.

40-річний чоловік перебував у підсобному приміщенні, коли там стався вибух. Матір викликала медиків, однак вони лише констатували смерть потерпілого.

Працівники вибухотехнічної служби поліції області обстежили місце події: попередньо відомо, що здетонував невстановлений вибуховий пристрій. Його уламки вилучили та скеровуватимуть на експертизу.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини події.

Правоохоронці ж вкотре наголошують: зброя та вибухівка жартів не люблять, помилок не пробачають. Бережіть своє життя та здоров’я.

Відділ комунікації поліції Рівненської області