На Одещині у вимаганні та отриманні хабаря підозрюють завідувача пункту ветеринарної медицини

Правопорушник вимагав із громадянина, який займається вирощуванням великої рогатої худоби, по одній тисячі гривень за кожну тварину, яка потребувала державної реєстрації. Після отримання 10-ти тисяч гривень чоловіка затримали в процесуальному порядку. Неправомірні дії для нього можуть обернутися позбавленням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До правоохоронних органів звернувся громадянин із заявою про те, що керівник ветеринарної дільниці однієї з ОТГ Білгород-Дністровського району висунув йому вимогу сплатити 10 тисяч гривень за виготовлення паспортів для 10-ти голів крупної рогатої худоби, яку він виростив і мав зареєструвати згідно з чинним законодавством.

Правоохоронці встановили, що 45-річний посадовець поставив ультиматум господарнику: якщо заплатить, то він прискорить процедуру реєстрації корів, швидко проведе клінічний огляд та засвідчить відповідність даних про тварин відомостям і не буде чинити перешкоди в реєстрації, переміщенню до нового місця утримання та отриманні паспортів на них. У зворотному випадку зловмисник обіцяв ускладнити процедуру і затягнути її до пів року і навіть зазначити, що худоба хвора.

«Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання коштів в одному з кафе районного центру. На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили чоловіку про підозру у проханні надати вигоду для себе та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України і карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч (від 17000 до 68000 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Заходи проводили слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції за оперативним супроводом співробітників управління стратегічних розслідувань в Одеській області та під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини