В Одеській області поліцейський у відділку застрелив колегу
За попередніми даними, поліцейську застрелили внаслідок необережного поводження з табельною зброєю.
На Одещині в приміщені поліції внаслідок вогнепального поранення загинула поліцейська.
Як повідомили журналістам у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія сталася сьогодні в місті Саврань.
Наразі у зв’язку з тим, що трапилося, проводиться службове розслідування.
Як повідомили місцеві Telegram-канали, у райвідділі застрелили 26-річну дівчину. Вони також опублікували фото загиблої.
За попередніми даними, у приміщенні, окрім неї, було ще декілька працівників, сталося необережне поводження з табельною зброєю, яка була в руках іншої людини. // УНІАНTweet