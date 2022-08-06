В Одеській області поліцейський у відділку застрелив колегу

За попередніми даними, поліцейську застрелили внаслідок необережного поводження з табельною зброєю.

На Одещині в приміщені поліції внаслідок вогнепального поранення загинула поліцейська.

Як повідомили журналістам у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, надзвичайна подія сталася сьогодні в місті Саврань.

Наразі у зв’язку з тим, що трапилося, проводиться службове розслідування.

Як повідомили місцеві Telegram-канали, у райвідділі застрелили 26-річну дівчину. Вони також опублікували фото загиблої.

За попередніми даними, у приміщенні, окрім неї, було ще декілька працівників, сталося необережне поводження з табельною зброєю, яка була в руках іншої людини. // УНІАН