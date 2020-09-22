На Ровенщине депутат устроил смертельное ДТП (видео)

В Ровенской области 59-летний депутат сельсовета на внедорожнике устроил наезд на двух односельчанок, который привел к гибели одной из них.

ДТП произошло в селе Мыляш, сообщает ТСН. 20-летняя Валентина управляла мотоциклом, а 15-летняя Наталья ехала как пассажирка. При столкновении первая из них скончалась, а вторая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

После ДТП жители села едва не устроили самосуд над депутатом, заподозрив его в управлении авто в нетрезвом состоянии. По их словам, до инцидента его неоднократно видели за рулем пьяным.

Выжившая девочка утверждает, что увидев их, водитель внедорожника дал по газам.

«Мы ехали по дороге, вдруг нам на встречу, на нашу полосу выехал. За рулем сидел мужчина. Он смеялся и добавил скорости. Мы дали по тормозам и он влетел прямо на нас», — вспоминает о случившемся Наташа.

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»