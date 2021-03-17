На Ровенщине учитель танцев присылал малолетней ученице интимные фото

В городе Здолбунов Ровенской области полиция арестовала учителя танцев, которого подозревают в растлении несовершеннолетних. По данным правоохранителей, мужчина фотографировал интимные части своего тела и посылал 10-летней ученице.

Как сообщает телеканал «Украина 24» в своем сюжете, подозреваемый арендовал зал в школе и преподавал танцы. Одной из учениц присылал свои непристойные фото.

Интимную переписку в телефоне 10-летней дочери случайно обнаружила мать. Родители сразу написали заявление в полицию. Там провели экспертизу снимков, и назвали их порнографическими.

«Он отправлял на ее мобильный телефон половые органы. И побуждал ее совершать такие же действия — отправлять на телефон фото своего тела», — рассказал руководитель Здолбуновской окружной прокуратуры Александр Войтюк.

Родители школьницы общаться с журналистами наотрез отказались.

Подозреваемый — 21-летний учитель танцев Павел Осипов. Местный житель, не женат. На судебном заседании, где ему выбирали меру пресечения, он вел себя спокойно, свою вину отрицал.

В школе, где Павел полгода назад открыл свой кружок, говорить об учителе не захотели. А вот родители других детей, которые тоже ходили на танцы, говорят, что не замечали, чтобы молодой преподаватель приставал к их детям. Брал за уроки 400 гривен в месяц и исправно проводил занятия. Полиция опросила всех родителей и детей, других случаев растления не обнаружила.

Сейчас преподавателю танцев присудили круглосуточный домашний арест. За интимные фото, которые присылал школьнице, ему грозит до 8 лет заключения. В прокуратуре говорят, что будут подавать апелляцию и требовать отправить подозреваемого в СИЗО.