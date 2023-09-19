На Сарненщині поліцейські проводять перевірку за фактом жорстокого поводження малолітніх з тваринами

Повідомлення про знущання над кошеням на вулиці Центральній в селі Тинне надійшло до поліції учора, 18 вересня, о 17:30.

На місце події виїхав інспектор сектору ювенальної превенції Сарненського РВП. Переглянувши відео з камери споспостереження одного із місцевих магазинів, поліцейські встановили особи дітей, які знущались над твариною. Правоохоронці з’ясували, що напередодні двоє місцевих 13-річних братів, учні восьмого класу Тинненського ліцею, на вулиці Центральній почали жбурляти ногами кошеня, а потім ще й били палкою. На щастя, кошеня вижило.

Перевірка за фактом жорстокого поводження з тваринами із залученням соціальної служби у справах дітей триває, зокрема й щодо вчинення малолітніми інших аналогічних протиправних дій.

Відносно батьків вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Відділ комунікації поліції Рівненської області