На «Седьмом километре» грабители отобрали у предпринимательницы более миллиона гривен

Пятеро неизвестных мужчин в медицинских масках напали на предпринимательницу у входа на территорию промрынка «Седьмой километр» на Базовой, 17 и вырвали у женщины из рук две сумки с крупными суммами денег.

Как сообщили «Думской» в полиции, инцидент произошел 11 сентября в районе 6 утра. Пострадала 37-летняя жительница Черновицкой области. Злоумышленники распылили ей в лицо газ из баллончика и избили пострадавшую, после чего отобрали две сумки.

Одна сумка принадлежала пострадавшей, в ней было 153 тысячи гривен и 300 евро, вторая сумка – ее знакомой предпринимательницы, также уроженки Черновцов, в которой находились 760 тысяч гривен и почти 3 тысячи долларов.

После нападения преступники перемахнули через забор и скрылись на неустановленном автомобиле.

Узнав об инциденте, в полиции ввели план «Перехват», но поймать разбойников пока не смогли. На месте работали эксперты, которые сняли отпечатки пальцев с забора, через который перепрыгивали нападавшие, и следы от шин их автомобиля.

Открыто уголовное производства по ч.4 ст.187 УК Украины (разбой в особо крупных размерах, совершенный организованной группой).