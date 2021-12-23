На семь лет посадили ревнивую жительницу Первомайска, которая по-пьяни смертельно ранила мужа

Первомайский горрайонный суд приговорил к семи годам лишения свободы местную жительницу, которая в состоянии опьянения нанесла мужу смертельные ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2016 года в Первомайске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время возникшей на почве ревности ссоры нанесла кухонным ножом два удара в живот и в грудную клетку мужчине, который от полученных травм скончался в больнице.

Обвиняемая в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью.

Приговором Первомайского горрайонного суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. // Преступности.НЕТ