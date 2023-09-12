З постачальника електроенергії до столичних закладів освіти стягненуть ₴2,9 млн. надмірно сплачених коштів

Ювенальні прокурори відстояли в суді інтереси держави та домоглися визнання недійсними правочинів та стягнення з суб’єкта господарювання майже 2, 9 млн грн безпідставно сплачених коштів за електричну енергію.

Установлено, що між Управлінням освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації та суб’єктом господарювання були укладені 8 додаткових угод до договору про закупівлю електричної енергії, якими всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» вдвічі збільшено вартість електроенергії та зменшено обсяг її постачання.



Відтак постачальнику електроенергії до закладів освіти було переплачено майже 2,9 млн гривень.

Реагуючи на порушення законодавства під час укладання вказаних додаткових угод, Дніпровська окружна прокуратура міста Києва у червні поточного року заявила до суду позов про визнання недійсними додаткових угод та стягнення з постачальника надмірно сплачених бюджетних коштів.

Завдяки обранню належного способу захисту та зібраним доказам суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на виконання рішення суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури