На систематичних поборах з підприємців викрили посадовців Держпродспоживслужби Дніпропетровщини

Викрили корупційну «схему» оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Як встановили поліцейські, посадові особи Держпродспоживслужби у різних містах області організували корупційну «схему» видачі фітосанітарних та карантинних сертифікатів. Суми неправомірної вигоди коливалися від 20 000 до 30 000 гривень за довідку.

Учора, 17 лютого, оперативники, слідчі Нікопольського та Новомосковського райуправлінь поліції викрили чотирьох посадових осіб Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області під час отримання чергових «траншів» на загальну суму понад 45 000 гривень.

Усім посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Національна поліція України