На Миколаївщині затримали торговця вибухівкою

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 КК України, слідчі поліції оголосили зловмиснику про підозру. Нині йому загрожує до семи років ув’язнення.

Оперуповноважені кримінального блоку та слідчі Вознесенського райуправління поліції виявили та задокументували факт незаконного збуту 34-річним мешканцем міста вибухової речовини масою 700 грамів та отримання за це грошей у сумі 2000 гривень.

Правоохоронці доставили зловмисника до відділку та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Вилучене поліцейські направили на проведення експертних досліджень.

Нині зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області