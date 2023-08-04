На Старокостянтинівщині відкрито кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
В одному із сіл Миролюбненської територіальної громади невідомі особи підстрелили лелеку, яка перебувала у гнізді, що розташоване на електроопорі.
Наразі правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до даної події, та з’ясуванням усіх обставин.
Сектор комунікації поліції Хмельницької областіTweet