На столичній Оболоні затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини

Між подружжям відбувся конфлікт, у ході якого чоловік побив жінку та кілька разів вдарив ножем. На час досудового розслідування затриманий перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До чергової частини столичної поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на проспекті Оболонському до нього звернувся перехожий та попросив викликати швидку допомогу для його дружини. На вказану адресу прибули лікарі, які виявили тіло жінки зі слідами побоїв та численними різаними ранами рук. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що між подружжям відбувся конфлікт та бійка, під час якої чоловік кілька разів вдарив ножем дружину. Від отриманих травм жінка одразу померла. Співробітники поліції затримали на місці 51-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва районної окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва