На столичному Печерську військовий влаштував стрілянину, – ЗМІ

В Печерському районі Києва військовослужбовець влаштував стрілянину під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів. Згодом військовий був затриманий.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Зазначимо, що напередодні в ЗМІ та соціальних мережах поширилася інформація про те, що військовий напав на охоронця ЖК “Бульвар Фонтанів” у Печерському районі столиці. Повідомлялося, що після приїзду правоохоронців перший намагався втікати на машині та не зупинявся на вимогу поліцейських.