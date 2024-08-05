На столичному Печерську військовий влаштував стрілянину, – ЗМІ
В Печерському районі Києва військовослужбовець влаштував стрілянину під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів. Згодом військовий був затриманий.
Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.
Як розповіли РБК-Україна джерела, мова йде про діючого військовослужбовця, який отримав поранення на фронті та перебував на лікуванні.
Після інциденту його затримали правоохоронці та передали командуванню військової частини. Що стосується пістолета, то він не бойовий. Охоронець, з яким у затриманого стався конфлікт, поранень не отримав. Військовий стріляв у повітря.