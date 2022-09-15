На столичному Печерську затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина

Зловмисник розпилив в обличчя потерпілому сльозогінний газ та відібрав у нього ґаджет. Правоохоронці розшукали нападника, однак під час затримання він почав чинити опір та застосував балончик й проти поліцейського. Відносно фігуранта розпочато одразу два кримінальних провадження. Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Подія сталася у Печерському районі столиці неподалік від станції метро «Арсенальна». На зупинці громадського транспорту до потерпілого підійшов невідомий чоловік, розпилив йому в обличчя сльозогінний газ і відібрав мобільний телефон. Після скоєного зловмисник втік з місця події.

Як розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, слідчо-оперативна група задокументувала злочин, а оперативні співробітники отримавши опис нападника, розпочали його пошуки:

«Працівники карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками Печерського управління поліції ретельно оглянули відео з наявних камер спостереження та опитали можливих очевидців. За декілька днів правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Однак під час затримання правопорушник почав чинити опір та застосував проти поліцейського сльозогінний газ, внаслідок чого правоохоронець отримав хімічний опік очей».

Зловмисником виявився раніше судимий уродженець Сумщини, 1986 року народження, якого працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як з’ясувалося, чоловік вже перебував у розшуку за скоєння грабежу у Дарницькому районі столиці.

За даним фактом слідчі Печерського управління поліції розпочали відразу два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій та ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

«За погодженням із Печерською окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів. Також слідчі подали клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Наразі оперативники перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів на території столиці», – повідомив Андрій Дуброва.

Відділ комунікації поліції Києва