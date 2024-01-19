Братів-бізнесменів з Дніпропетровщини підозрюють в ухиленні від сплати понад ₴61 млн. податків

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому депутату Дніпропетровської обласної ради та його рідному брату повідомлено про підозру.

Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, а також службове підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, колишній депутат Дніпропетровської обласної ради та його рідний брат є бенефіціарними власниками ряду сільськогосподарських підприємств. З 2017 по 2021 роки вони неправомірно застосували ставку в розмірі 5 % змість 15 % при сплаті дивідендів на адресу іноземної компанії, яка їм фактично і належала.

Цим підозрювані порушили вимоги Конвенції про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Внаслідок таких неправомірних до державного бюджету не надійшло 61,4 млн грн податків.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. ‎

Офіс Генпрокурора