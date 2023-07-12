На столичному Печерську затримали крадія, який «працював» у присутності мешканців квартир

Переконавшись, що двері не зачинені на ключ, зловмисник заходив до осель і викрадав сумки із особистими речами в той час, коли господарі квартир перебували у сусідніх кімнатах. За такою схемою чоловік обікрав дві квартири. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

До поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про квартирну крадіжку на вулиці Староноводницькій. Наступного дня правоохоронці отримали повідомлення про вчинення аналогічної крадіжки на вулиці Болсуновська. На місцях подій працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та працівники карного розшуку.

Як з’ясували правоохоронці, крадій заходив до під’їздів багатоповерхівок і відслідковував квартири, в яких двері не були зачинені на ключ. В подальшому зловмисник проникав до квартир та викдарав сумки з особистими речами, які знаходилися у коридорі біля вхідних дверей. В цей час власниці помешкань перебували в іншій кімнаті.

Оперативники спільно із працівниками кримінального аналізу провели комплекс оперативно-розшукових заходів та за допомогою камер спостереження у одному із під’їздів, встановили особу зловмисника, а відтак затримали його. Ним виявився уродженець Харківщини, 1981 року народження, який неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі за вчинення майнових злочинів.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У фігуранта вилучили викрадені речі потерпілих, серед яких мобільний телефон, ноутбук, документи і гроші.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва