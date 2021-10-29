У заволодінні понад ₴5 млн. соцвиплат підозрюють трьох службових осіб РДА на Одещині

За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомлено про підозру групі службових осіб та їх спільниці за фактами розкрадання понад 5 млн грн бюджетних коштів, призначених для надання державної соціальної допомоги населенню (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).

Встановлено, що троє головних спеціалістів управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Білгород-Дністровської держрайадміністрації та їх спільниця налагодили схему, за якою за підробленими документами заволоділи коштами, призначеними для виплат малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям, які виховуються в багатодітних сім’ях. Вони вносили недостовірні відомості до баз даних про необхідність призначення і отримання виплат соціальної допомоги окремим мешканцям Білгород-Дністровського району, які раніше перебували на обліку Управління як отримувачі соціальних допомог, без їх відома та за відсутності законних на те підстав, а також оформляли банківські рахунки та платіжні картки на нібито споживачів соцдопомог.

Після призначення допомоги та затвердження виплатних відомостей на вказаних осіб, з метою отримання незаконно нарахованих коштів, до процесу зняття готівки в банкоматах спільниці залучали свою знайому. Правоохоронці задокументували 15 таких епізодів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Білгород-Дністровського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області та управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора