На Сумщине охота закончилась убийством мужчины

На место сразу вызвали скорую помощь, но пострадавшего так и не удалось спасти

В Ахтырском районе Сумской области во время охоты ранили 28-летнего мужчину. Из-за травмы он умер в реанимационном отделении больницы.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Четверо граждан охотились недалеко от села Боромля Ахтырского района. 31-летний мужчина выстрелил в сторону дикой козы, но услышал крик. Позже он нашел раненого товарища.

На место вызвали «скорую», но пострадавшего спасти не удалось. Он скончался в реанимационном отделении больницы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины «Убийство по неосторожности». Мужчине грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. // «Сегодня»