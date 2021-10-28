На Вінниччині шахрай видурював кошти у громадян, представляючись працівником селищної ради

28 жовтня оперативники відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції розшукали раніше судимого 24 – річного жителя смт Оратів, який, представляючись працівником однієї з селищних рад Вінницького району, під приводом вирішення соціально – побутових питань, видурив у місцевих мешканців гроші. Наразі поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів.

До поліції надійшло повідомлення від жительки Оратівської територіальної громади про вчинення відносно неї шахрайських дій. Потерпіла розповіла, що до її будинку прийшов чоловік, та, представившись працівником селищної ради, запропонував їй свою допомогу. Чоловік пообіцяв потерпілій допомогти придбати дрова на зимовий період та відновити електропостачання у будинку. Аби пришвидшити вирішення питання, зловмисник запропонував жінці заплатити кошти за його «допомогу». Повіривши йому, потерпіла віддала вказану суму. Коли через кілька днів не отримала обіцяного, пішла до установи, де ніби – то працював зловмисник. З’ясувалось, працівників з таким прізвищем у них не було.

Майже одночасно до поліції звернулась ще одна потерпіла, яку за схожою схемою ошукав підозрюваний. Цього разу він пообіцяв молодій жінці, яка сама виховувала дитину, за тисячу гривень залагодити усі проблемні питання з соціальними службами. Інакше, за словами шахрая, її могли позбавити батьківських прав на малолітню дитину.

Як розповів керівник відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції Павло Дармограй, розглянувши звернення, працівники поліції одразу почали перевіряти осіб, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності.

В ході проведення першочергових розшуковий дій поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 24 – річний раніше судимий за майнові злочини житель смт Оратів.

Наразі слідчий направив клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Слідство оголосило зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За такі злочини підозрюваному загрожує — до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області