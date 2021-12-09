На Сумщині 21-річна дівчина поранила ножем старшого брата

Конфлікт між братом і сестрою завершився трагедією. Чоловік із тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні, а дівчині правоохоронці вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Подія сталася вчора увечері в с. Сагарівка Буринської територіальної громади. Лікар Конотопської центральної лікарні повідомив поліцію, що до них бригадою швидкої допомоги було доставлено 38-річного чоловіка з тяжким пораненням.

Прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що після розпивання алкогольних напоїв, між потерпілим та його 21-річною сестрою стався конфлікт, у ході якого дівчина вхопила ножа і вдарила брата в живіт.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури, вже повідомили дівчині про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. За скоєне дівчині загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області