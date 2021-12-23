СБУ запобігла нелегальному вивезенню з України партії одного з найдорожчих у світі металів

Служба безпеки України блокувала незаконне переміщення через державний кордон України рідкісного металу осмію.

Співробітники спецслужби у Херсонській області встановили, що двоє громадян України намагалися незаконно переправити осмій до однієї із сусідніх країн.

Правоохоронці викрили правопорушників під час проведення митного огляду в міжнародному пункті пропуску «Кучурган-Первомайськ». 10,05 грама рідкісного металу виявили у ручній поклажі одного із зловмисників.

За попередньою оцінкою, вилучена речовина – осмій 187 – є одним з найдорожчих із цінних металів. Ринкова ціна становить до 200 тис. доларів США за один грам.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

СБУ ініціювала проведення експертизи для встановлення всіх обставин правопорушення.

Тривають слідчі дії.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Херсонській області у взаємодії зі співробітниками СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Осмій – один з найдорожчих із дорогоцінних металів. Його вартість у 30 разів перевищує вартість золота і у 10 тис. разів – вартість срібла.

СБУ