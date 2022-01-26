На Сумщині двом особам повідомили про підозру в катуванні, зґвалтуванні та вбивстві чоловіка

Слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річному чоловікові та 32-річній жінці за фактом умисного вбивства, катування та зґвалтування потерпілого (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 127 КК України).

За даними слідства, події відбувались ще у 2019 році. На фермерському господарстві, що розташоване на околиці с. Кам’яне Сумського району, наймані працівники будували стійло для тварин.

Після того, як робота була завершена, працівники влаштували застілля. Під час розпиття спиртних напоїв між двома з них виник конфлікт через оплату праці.

Після цього чоловік та жінка близько п’яти годин утримували потерпілого, сокирою та лопатою наносили йому удари, а також ґвалтували дерев’яною палицею. Від отриманих травм 52-річний потерпілий помер. Його труп заховали на території фермерського господарства і лише 9 березня 2020 року тіло людини випадково виявили.

З того часу тривали оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події. За результатом слідства вдалось зібрати докази щодо причетності до злочину раніше судимого чоловіка та його спільниці, яка потрапляє в поле зору правоохоронців вперше.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області