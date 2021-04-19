10 років позбавлення волі отримав зловмисник за зґвалтування неповнолітньої

Київським апеляційним судом за участі ювенального прокурора Київської міської прокуратури залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким ґвалтівника неповнолітньої засуджено до 10 років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що у травні 2019 року чоловік, скориставшись наявними у неповнолітньої вадами розумового розвитку та відсутністю поруч з нею дорослих осіб, під приводом показати сюрприз привів неповнолітню дівчину до себе додому та скориставшись при цьому безпорадним станом потерпілої, яка не могла чинити опір, зґвалтував її.

Внаслідок вказаних дій дівчина отримала травми та була госпіталізована. Зловмисника затримали у той же день.

У червні 2019 року Святошинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно зловмисника за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України.

Вироком суду першої інстанції обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до 10 років позбавлення волі.

Вказаний вирок суду засудженим та його захисником оскаржено в апеляційному порядку. Однак завдяки принциповій позиції прокуратури, апеляційну скаргу сторони захисту залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін.

Київська міська прокуратура