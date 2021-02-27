Судитимуть патрульного з Кривого Рогу, який вимагав ₴40 тисяч від вантажоперевізників
Слідчі ТУ ДБР у місті Полтаві завершили досудове розслідування відносно співробітника полку патрульної поліції Кривого Рогу.
Слідством встановлено, що поліцейський вимагав від власника вантажівок гроші за безперешкодне пересування автомобілів містом протягом 20 днів.
5 січня 2021 року слідчі ДБР затримали патрульного після одержання 40 тисяч гривень.
Таким чином, він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДВБ Нацполіції.Tweet