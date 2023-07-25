Масштабним видобутком піску заподіяли державі збитків на ₴9,8 млн. – на Житомирщині судитимуть батька з сином та їхнього спільника

Прокурори Коростенської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно групи місцевих жителів за фактом порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля і спричинило інші тяжкі наслідки (ч. 3, ч. 4 ст. 240 КК України).

За даними слідства, незаконним видобутком піску у промислових масштабах займалися два приватні підприємці з міста Коростеня, батько і син, та їх знайомий.

Підприємці протиправно, без відповідних дозволів, розробили на сільгоспугіддях два кар’єри площею понад 6 га, поблизу сіл Хотинівка та Грозине Коростенської територіальної громади.

Для видобування копалини використовували свою спецтехніку – екскаватор та самоскиди (їх діяльність пов’язана з виготовленням бетонних виробів). Аби набрати певну кількість клієнтів, попередньо розміщували оголошення про продаж піску. Незаконним промислом займалися уночі, пісок перевозили на територію орендованого складу.

За період з квітня 2020 – по вересень 2021 задокументовано понад три десятки фактів продажу фігурантами піску. Крім цього, копалину вони використовували як сировину для виготовлення бетонних виробів. Загалом ними видобуто майже 10 тис. м3 копалини місцевого значення.

За висновками екологів, самовільна розробка кар’єрів спричинила незворотні руйнування та зміну ландшафту місцевості, яка не підлягає відновленню до її початкового стану.

Незаконним видобутком піску державі та довкіллю заподіяно шкоди на 9,8 млн грн.

Наразі заявлено позов про стягнення з обвинувачених завданих збитків на зазначену суму. Також на транспортні засоби накладено арешт.

Злочин викрито Коростенською окружною прокуратурою спільно з Коростенським райуправлінням поліції, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури