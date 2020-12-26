В Коблево из банкомата похитили почти полтора миллиона

В ночь со среды на четверг, 24 декабря, на автостанции в с. Коблево Березанского района из банкомата «Приватбанка» была украдена кассета с денежными купюрами.

Неизвестный злоумышленник проник в закрытое на ночь помещение автостанции путем отжима металлопластикового окна. Он сумел вскрыть банкомат и завладел кассетой с деньгами.

Добычей вора стали деньги в сумме более 1 миллиона 400 тысяч гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 185 УК Украины — «Кража». // «Новости-N»