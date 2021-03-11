Вінничанин підозрюється у шахрайському заволодінні понад ₴430 тис. під виглядом продажу квартири

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 повідомлено про підозру 43-річному вінничанину за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний разом зі спільником налагодили шахрайську схему з заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом продажу квартир.

Так, винаймаючи квартиру подобово, чоловік повідомляв потенційним покупцям, що квартира належить йому, однак перебуває під арештом за заборгованість по комунальним послугам та підлягає стягненню в ході виконавчого провадження, у зв’язку з чим готовий вирішити питання продажу квартири за півціни.

Згодом чоловік організовував зустріч із спільником, який виконував роль державного виконавця, у якого на виконанні перебуває провадження щодо продажу вказаної квартири.

У такий спосіб шахраям вдалося ошукати матір-одиначку, яка хотіла придбати квартиру на проспекті Героїв Сталінграда та передала зловмисникам понад 430 тис. гривень.

У ході проведених оперативно–розшукових заходів правоохоронцями встановлено особу підозрюваного. Ним виявився 43-річний уродженець Вінницької області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Слідчі дії тривають.

Київська міська прокуратура