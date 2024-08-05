Поліція розслідує побиття школярки на Мінському масиві столиці

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

Днями у соцмережах було опубліковано відео, на якому зафіксовано як група підлітків по черзі наносить удари 12-річній дівчині та знімає свої дії на мобільний телефон.

Встановлено, що ці події трапились 2 серпня 2024 року на території одного із спортивних майданчиків розташованого на Мінському масиві, що в Оболонського району столиці.

Також встановлені особи трьох дівчат, що завдавали удари потерпілій. З ними та їх батьками проводяться слідчі дії.

Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві.

Київська міська прокуратура