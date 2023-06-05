Повідомлено про підозру так званому «очільнику міського управління внутрішніх справ лнр» у Стаханові
За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину України у державній зраді та участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України).
За даними слідства, в 2019 році чоловік перейшов на бік окупаційної влади країни-агресора. Добровільно очолив «Стахановське міське управління внутрішніх справ мвс лнр».
Керував незаконним «формуванням» він до березня 2022 року. Проводив особистий прийом громадян, брав участь в урочистих заходах на честь «п’ятої річниці «лнр» та відкритті «консультаційного пункту з оформлення документів для отримання громадянства рф».
Крім того, брав участь в так званій «координаційній нараді в прокуратурі міста Стаханов».
Фігурант – колишній співробітник органів внутрішніх справ України, якого звільнили за порушення дисципліни.
Наразі він переховується на території так званої «лнр».
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)