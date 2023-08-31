«Здавала» окупантам місця зосередження техніки ЗСУ – експосадовиця «Донецької залізниці» проведе за ґратами 8 років

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури ухвалено вирок мешканці Покровського району за поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Її засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року начальниця однієї зі станцій «Донецької залізниці» через месенджер Telegram у своєму телефоні передавала відомості про розташування особового складу Збройних Сил України на території регіону.

Усі деталі вона відправляла у формі текстових повідомлень знайомому представнику держави-агресора. Особливу увагу жінка приділяла деталізації місць зосередження техніки українських бійців.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

На вирок суду жінка чекала під вартою.

Попри беззаперечні докази, надані стороною обвинувачення, вона так і не визнала своєї провини в інкримінованому злочині.

Суд повністю підтримав принципову правову позицію прокуратури і визнав інформаторку окупантів винною.

Офіс Генерального прокурора