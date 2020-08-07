На Сумщині організатора нелегального переправлення іноземця через Держкордон засуджено до 4-х років позбавлення волі

Нагадаємо: наприкінці квітня поточного року працівники відділу боротьби зі злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми, ГУНП в області затримали 33-річного жителя Краснопільського району. Чоловік за тисячу доларів США намагався перевести через кордон до сусідньої держави громадянина Узбекистану.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури відкрили кримінальне провадження та оголосили затриманому підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Після завершення досудового розслідування справу було скеровано до суду, рішенням якого чоловік був визнаний винним у інкримінованому йому злочині та засуджений до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області