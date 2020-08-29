На Сумщині подружжю повідомлено про підозру у виготовленні фальшивих документів

За процесуального керівництва Сумської місцевої прокуратури двом особам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а також підробленні і збуті підроблених документів (ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, подружжя займалося масовим виробництвом та збутом фальшивих документів, які надавали іноземцям право безперешкодного перетину державного кордону України, а в подальшому отримання посвідок на постійне проживання. Зокрема, за 72 тис грн вони виготовили підроблені документи для двох громадян Іраку.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено документи, які мають ознаки підробки, голографічні елементи захисту, велику кількість печаток українських державних установ та офіційних представництв іноземних держав, а також обладнання для виготовлення документів.

Викрито їх прокурорами спільно з Департаментом контррозвідки СБУ та співробітниками Служби безпеки України в Сумській області.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Пресслужба прокуратури Сумської області