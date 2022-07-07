На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру групі осіб за збитки на суму понад ₴22 млн.

Генеральний директор одного з акціонерних товариств міста Суми та двоє його спільників всупереч рішення суду реалізували нерухоме майно підприємств-боржників за заниженою вартістю та навіть неповною оплатою. Посадовці здійснили відчуження нерухомого майна на підконтрольних підприємствах за заниженою вартістю на близьких їм осіб. Слідчі слідчого управління за матеріалами та оперативним супроводом працівників сектору захисту інтересів суспільства та держави кримінальної поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили їм про підозру.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у період часу з березня 2019 по грудень 2020 року керівництво одного з підприємств міста Суми, за попередньою змовою, організували і здійснювали всупереч інтересам акціонерного товариства дії, спрямовані на невиконання рішень суду, що набрали законної сили.

Як виявилось, посадовці умисно перешкоджали виконанню судових рішень спрямованих на погашення заборгованості перед колишніми працівниками акціонерного товариства. У подальшому посадовці здійснили відчуження нерухомого майна на підконтрольних підприємствах за заниженою вартістю на близьких їм осіб. За цей час зловмисники встигли продати нежитлове приміщення готелю загальною площею більше 5000 квадратних метрів та майновий комплекс генераторного цеху, тощо.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили трьом особам про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України, із кваліфікуючою ознакою «вчинення організованою групою». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області