За шахрайство під виглядом продажу військового спорядження судитимуть мешканця Борисполя

Бориспільська окружна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який під виглядом продажу військового спорядження заволодів грошовими коштами громадянина (ч. 2 ст. 190 КК України)

Розслідуванням встановлено, що мешканець Борисполя, маючи не зняту та не погашену судимість за крадіжки, вирішив продати бронежилети, яких фактично не мав у наявності. Він запропонував знайомому, який перебуває в складі територіальної оборони, придбати у нього 4 бронежилети.

Під час зустрічі обвинувачений повідомив знайомому що військове спорядження нібито знаходиться в автомобілі, та передав йому ключі від транспортного засобу. Отримавши від потерпілого грошові кошти, чоловік зник з місця злочину та розпорядився грошима на власний розсуд.

Досудове розслідування здійснювалося Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполції в Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура