На Харьковщине неизвестные избили бригаду «скорой»

В Харьковской области на бригаду медиков, которая находилась в пункте в ожидании вызова напали неизвестные. В результате сотрудники центра экстренной медийного помощи получили травмы.

“Чрезвычайное происшествие произошло сегодня ночью в ППБ Майское Валковского отделения ЭМП. Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения, сотрудники Центра получили телесные повреждения”, — отметили в центре.

Как рассказал “Слободскому краю” директор Центра Виктор Забашта, водителя и медсестру госпитализировали с ушибами и черепно-мозговой травмой, фельдшер от госпитализации отказалась. По факту нападения были написаны заявления в полицию, пока правоохранители начали проверку происшествия. // Голос