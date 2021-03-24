На Сумщині шахрай видурив 20 000 гривень у мешканки Роменського району

До чергової частини Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення про шахрайство від 46-річної місцевої жительки.

Правоохоронцям стало відомо, що на мобільний телефон заявниці, надійшов дзвінок від нібито працівника поліції. Невідомий повідомив, що її син вчинив бійку і задля уникнення кримінальної відповідальності потрібні гроші. Довірлива жінка перерахувала, на вказані шахраєм номери мобільних телефонів, кошти — загальною сумою 20 000 гривень. Зрозумівши, що її одурили відразу ж зателефонувала на лінію 102.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального Кодексу України.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян бути більш обачними, не перераховуйте власні кошти невідомим, в разі схожих телефонних дзвінків відразу ж звертайтесь на гарячу лінію поліції за телефоном 102.

Відділ комунікації поліції Сумської області