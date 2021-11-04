На Сумщині шахраї збагатилися за рахунок пенсіонерів майже на 600 000 гривень

Пенсіонери, повіривши невідомим, віддали всі свої заощадження нібито на лікування рідних. За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження та ведуть пошуки зловмисників.

Учора до Роменського районного відділу поліції із заявою про злочин звернулась 84-річна жителька міста Ромни. Заявниця пояснила, що до її квартири прийшов невідомий та представився помічником лікаря. Чоловік повідомив, що її син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та зазнав значних тілесних ушкоджень. Тому негайно потребує лікування.

Спочатку зловмисник попросив пенсіонерку просто зібрати речі для сина в лікарню, а потім зазначив, що операція дуже дорога та для її проведення потрібні ще й гроші. Далі, їй зателефонував нібито син та жалісно попросив зібрати 80 000 гривень. Пенсіонерка ж всієї суми не мала, тому віддала всі заощадження, що були в домі, а саме 50 000 гривень. Коли ж непроханий гість пішов, літня жінка зателефонувала синові, аби запитати про його самопочуття. А коли почула, що з ним все добре і ні у яку ДТП він не потрапляв, то зрозуміла, що стала жертвою аферистів.

Пізніше до правоохоронців із аналогічною заявою про шахрайство звернувся ще один місцевий пенсіонер. Як з’ясувалось, 73-річний заявник повірив невідомим телефонним співрозмовникам, які розповіли начебто його син постраждав у результаті ДТП, а зараз його везуть на операцію. Наляканий батько після розмови нібито з сином, віддав 20 000 доларів та 7 000 гривень невідомому, який прийшов до нього додому.

У поліції за даними фактами відкрили кримінальні провадження за ознаками ч. 1, 3 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочали всі необхідні заходи по встановленню місцезнаходження шахраїв.

«Шановні громадяни! Вкотре звертаюся до Вас із проханням не довіряйте незнайомцям. Якщо до вас телефонують невідомі і представляються, чи то лікарем, чи іншою посадовою особою, та повідомляють, що ваша близька людина потрапила в біду і для допомогти терміново потрібні кошти, запам’ятайте – так діють лише аферисти. Перш за все заспокойтеся, перервіть розмову та передзвоніть тому, хто «потрапив у біду» або ж відразу зверніться на спецлінію поліції «102». Оператор обов‘язково прийме ваш дзвінок, а працівники поліції нададуть всю необхідну вам у даному випадку допомогу», — коментує Андрій Лещенко, начальник Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області