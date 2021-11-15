На Сумщині службова недбалість службовця ТОВ спричинила збитки на ₴900 тисяч

Слідчими відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури повідомлено про підозру інженеру-проєктувальнику Товариства з обмеженою відповідальністю, неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки навчальному закладу в розмірі близько 900 тис. грн.

У ході слідства встановлено, що у минулому році ТОВ виконувало капітальний ремонт м’якої покрівлі спортивної та актової зали однієї з Глухівських шкіл. Відповідальним за виконання робіт на зазначеному об’єкті було призначено інженера-проєктувальника Товариства.

Неналежно виконуючи свої обов’язки, службовець допустив частковий демонтаж покрівлі даху школи. Як наслідок, під час дощу водою було пошкоджено приміщення актової та спортивної зал, кабінету бухгалтерії.

Через службову недбалість інженера-проєктувальника Товариства школі заподіяно матеріальну шкоду на суму майже 900 тис. грн.

Наразі йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість».

Відділ комунікації поліції Сумської області