За побиття адвоката на Київщині судитимуть двох експоліцейських

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського та ексзаступника командира одного із взводів полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Київській області за фактом перевищення службових повноважень, поєднаного із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 365 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у липні 2019 року правоохоронці, на їхню думку через підозрілий вигляд, зупинили особу на узбіччі дороги у м. Обухові.

Спочатку вони вимагали щоб громадянин показав вміст своїх кишень і намагались провести поверхневий огляд. Потім збили його з ніг, застосували спецзасоби – кайданки та завдали тілесні ушкодження. Потерпілий повідомив поліцейським, що має адвокатське посвідчення. Лише через 4 години з нього зняли кайданки та госпіталізували до медичного закладу у зв’язку із поганим самопочуттям. Діями працівників поліції чоловікові заподіяно легкі тілесні ушкодження, які призвели до короткочасного розладу здоров’я.

Досудове розслідування здійснювалося другим слідчим відділом територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської обласної прокуратури