У Миколаєві за вбивство до 8 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця-контрактника

За підтримання публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, 05.11.2021 Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області визнав військовослужбовця однієї з військових частин Збройних Сил України винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Його засуджено до 8 років реального позбавлення волі.

Встановлено, що вказаний військовослужбовець-контрактник у серпні 2021 року, під час зустрічі зі знайомим, перед яким мав боргові зобов’язання, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, у ході сварки, з метою заподіяння тілесних ушкоджень та спричинення болю, але не бажаючи настання смерті, наніс йому удар ножем у зону підребер’я.

Від отриманої травми, яка виявилася несумісною з життям, потерпілий помер у лікарні.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону