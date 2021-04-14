На Сумщині викрито конвертцентр з обігом понад ₴200 млн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури ліквідували незаконну діяльність міжрегіонального «центру мінімізації платежів до бюджету».

Фігуранти кримінального провадження з використанням реквізитів підконтрольних СГД надавали послуги мінімізації податкових зобов’язань та конвертування безготівкових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки. Основними клієнтами конвертаційного центру були будівельні підприємства декількох областей України.

Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2018-2021 роки із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 200 млн грн.

Зазначена протиправна діяльність призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму маже 9 млн гривень.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,5 млн грн., печатки підконтрольних підприємств, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, тощо.

Триває слідство.

Державна фіскальна служба України